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Короткометражку о подвигах югорских героев показали 9 мая в соцсети ЯRUS

Короткометражку о подвигах югорских героев показали 9 мая в соцсети ЯRUS

Премьера короткометражки «По приказу совести» о подвигах Гавриилы Собянина и Николая Мултанова на фронтах Великой Отечественной войны состоялась 9 мая в соцсети ЯRUS.

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