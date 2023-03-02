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Госдеп США призвал Россию вернуться к исполнению ДСНВ на фоне существующих рисков

Госдеп США призвал Россию вернуться к исполнению ДСНВ на фоне существующих рисков

России следует вернуться к исполнению Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), поскольку приостановка участия не повлияет на поддержку США киевского режима.

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