Звезда фильма "Красотка на всю голову" Эми Шумер похудела, чтобы справиться с серьезной болезнью. Американская комедийная актриса Эми Шумер поделилась снимками с семейного отпуска на островах Теркс и Кайкос в Атлантическом океане.