В Госдуме разработали законопроект о сокращении рабочего дня перед выходными

Валерий Фоменков

Лучше бы в Госдуме озаботились разбазариванием барыгами (т.н. "олигархами") природных ресурсов России за зелёные фантики, которые потом, набравшись наглости ещё и перепродают внутри страны, умножая на 100, раскручивая спираль инфляции. Мы вообще, в какой стране живём, в одной из колоний империи зла сша, или всё-таки в Великой России? У нас собственная национальная валюта есть или нет? Почему самая самодостаточная в мире во всех смыслах страна привязана к какому-то зелёному фантику, который и цены то, по сути вообще не имеет, учитывая триллионы долга?