Neva.Today
ГлавнаяГородские новостиХроника происшествийЛента новостей
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Neva.Today

8 894 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Друзина
    Собчак саму  надо давно депортировать из России. Тварь конченая.Ксения Собчак сар...
  • Валерий Фоменков
    Лучше бы в Госдуме озаботились разбазариванием барыгами (т.н. "олигархами") природных ресурсов России за зелёные фант...В Госдуме разрабо...
  • Juri
    почему их набирают в секции?можно найти разные предлоги,чтобы не учить чурок бессовестно бить местных.В спортивных шк...Из петербургского...

В Госдуме разработали законопроект о сокращении рабочего дня перед выходными

В Госдуме разработали законопроект о сокращении рабочего дня перед выходными

Россияне могут надеяться на сокращение работы в пятницу на один час. В Госдуме хотят внести изменения в Трудовой кодекс РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Фоменков
Лучше бы в Госдуме озаботились разбазариванием барыгами (т.н. &quot;олигархами&quot;) природных ресурсов России за зелёные фантики, которые потом, набравшись наглости ещё и перепродают внутри страны, умножая на 100, раскручивая спираль инфляции. Мы вообще, в какой стране живём, в одной из колоний империи зла сша, или всё-таки в Великой России? У нас собственная национальная валюта есть или нет? Почему самая самодостаточная в мире во всех смыслах страна привязана к какому-то зелёному фантику, который и цены то, по сути вообще не имеет, учитывая триллионы долга?
Ответить
16 час.
наверх