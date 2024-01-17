Центробанку хотят дать право ограничивать выдачу ипотеки

Повышение цен на строящееся жилье привело к тому, что, если заемщику надо будет продать на вторичном рынке купленную в ипотеку квартиру, полученных денег может не хватить для исполнения обязательств перед банком.
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