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Парламентская газета

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Центробанку хотят дать право ограничивать выдачу ипотеки

Центробанку хотят дать право ограничивать выдачу ипотеки

Повышение цен на строящееся жилье привело к тому, что, если заемщику надо будет продать на вторичном рынке купленную в ипотеку квартиру, полученных денег может не хватить для исполнения обязательств перед банком.

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