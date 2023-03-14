Беглов: логистические цепочки в городе удалось перестроить, чтобы не зависеть от Запада

По итогам года наблюдается позитивная динамика, что особенно важно в условиях санкций. Производственные процессы и логистические цепочки в экономике Петербурга удалось перенастроить так, чтобы снизить зависимость от Европы, заявил Александр Беглов.
По итогам года наблюдается позитивная динамика, что особенно важно в условиях санкций. Производственные процессы и логистические цепочки в экономике Петербурга удалось перенастроить так, чтобы снизить зависимость от Европы, заявил Александр Беглов.
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