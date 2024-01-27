Участники группы «Би-2» пошли по этапу

Генконсул России в Пхукете Владимир Соснов сообщил, что в ближайшие дни музыкантов «Би-2» депортируют из Таиланда, в том числе солистов Шуру и Леву* (Егор Бортник, внесен Минюстом РФ в список иноагентов).