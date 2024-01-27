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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Участники группы «Би-2» пошли по этапу

Генконсул России в Пхукете Владимир Соснов сообщил, что в ближайшие дни музыкантов «Би-2» депортируют из Таиланда, в том числе солистов Шуру и Леву* (Егор Бортник, внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

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