Царьград
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Царьград

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Трамп заговорил про "помощь", и на Украине прозрели. План "хоть тушкой, хоть чучелкой"

Трамп заговорил про "помощь", и на Украине прозрели. План "хоть тушкой, хоть чучелкой"

Дональд Трамп заговорил про "помощь" киевскому режиму, и на Украине прозрели. Его план "хоть тушкой, хоть чучелкой" обозначен чётко и, вероятно, скоро начнёт реализовываться.

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