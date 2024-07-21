По каким признакам можно определить, что в вашем доме завелась нечисть

В мире всегда были люди, верящие в потусторонние силы и их способность вмешиваться в нашу жизнь. Считается, что эти сущности могут даже обосноваться в наших домах, создавая вокруг себя атмосферу тревоги и страха.
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