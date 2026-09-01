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Царьград

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Оперативный штаб сообщил о гибели женщины от удара дрона в Дунайке

Оперативный штаб сообщил о гибели женщины от удара дрона в Дунайке

Женщина погибла в Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника в селе Дунайка. Ранее Белгород подвергся ракетному обстрелу украинскими войсками, что привело к ранениям двух человек.

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