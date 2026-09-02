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20 лет в эфире: World Fashion Channel собрал звезд моды и шоу-бизнеса

20 лет в эфире: World Fashion Channel собрал звезд моды и шоу-бизнеса

В Москве, в концептуальном ресторане NŌMŌ на Земляном Валу, состоялся юбилейный вечер Success on Air, посвященный 20-летию международного телеканала о моде World Fashion Channel.

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