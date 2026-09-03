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One UI 9.0 Beta вышла для Samsung Galaxy A56, Galaxy A36 и Galaxy S24 FE

One UI 9.0 Beta вышла для Samsung Galaxy A56, Galaxy A36 и Galaxy S24 FE

Samsung существенно расширила программу публичного бета-теста One UI 9.0 Samsung расширила программу открытого бета-тестирования One UI 9.

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