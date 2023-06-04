ANI: Причиной крушения поездов в Индии стало изменение в электронной блокировке

Причиной железнодорожной катастрофы в Индии стало изменение в системе электронной блокировки. Об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на министра железных дорог, коммуникаций, электроники и информационных технологий страны Ашвини Вайшнава.
Причиной железнодорожной катастрофы в Индии стало изменение в системе электронной блокировки. Об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на министра железных дорог, коммуникаций, электроники и информационных технологий страны Ашвини Вайшнава.
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