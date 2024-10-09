Экономика США при Байдене опустилась до минимума в современной истории

Доля США в мировой экономике по паритету покупательной способности при президенте Джо Байдене впервые опустилась ниже 15 процентов, а по итогам его правления составит минимальные за современную историю 14,76 процента.
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