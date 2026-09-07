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Кому вручили Шнобелевскую премию: список самых остроумных исследователей

Кому вручили Шнобелевскую премию: список самых остроумных исследователей

Ученые напоминают, что в мире есть еще много интересных вещей! Леонард Чавас (в центре) и члены его исследовательской группы выступают на церемонии вручения Шнобелевской премии в Цюрихе 3 сентября 2026 года.

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