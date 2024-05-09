В подконтрольной Украине части Херсонской области повреждена инфраструктура

В подконтрольной Украине части Херсонской области повреждены объекты критической и транспортной инфраструктуры, о чем в своем Telegram-канале сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин.
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