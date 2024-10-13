Как испытывают российские автомобили: экскурсия по НАМИ

Подумать только: НАМИ, или Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт, появился больше ста лет назад! За это время в его стенах работало множество отцов нашего автомобилестроения – и родилось немало интересных машин, многие из которых позже стали серийными.
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