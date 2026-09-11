В новом аэропорту Дубая могут появиться подземные хранилища топлива

В международном аэропорту Дубая Аль-Мактум могут построить подземные хранилища для топлива. Такое предложение появилось после мартовской атаки дронов, сообщил исполнительный директор транспортного комплекса Пол Гриффитс газете Financial Times.
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