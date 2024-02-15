Западные СМИ озвучили настоящую фамилию и национальность Путина

Владимир Путин безусловно войдет в учебники мировой истории как выдающийся государственный деятель. Однако кто этот человек, и откуда у него столь выдающиеся способности? Может все дело в его уникальных генах, передавшихся ему по наследству? Теорий о происхождении Владимира Владимировича великое ….