Опаснее сахара и соли: два любимых россиянами продукта оказались самыми вредными

В них больше всего канцерогенов. В этих двух популярных продуктах больше всего вредных веществ. Россияне едят их почти каждый день и не задумываются о том, что вреда от них больше, чем от соли и сахара, отмечает хирург и онкоуролог Марк Гадзиян.