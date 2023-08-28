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Джордан Кларксон о двух поражениях сборной Филиппин на ЧМ-2023: «Непростая ситуация, но у нас есть шанс»

Защитник сборной Филиппин Джордан Кларксон подвел итоги матча с Анголой (70:80) на чемпионате мира-2023.

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