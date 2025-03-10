Владимир Путин встретился с сотрудницами и подопечными Фонда «Защитники Отечества»

В ходе диалога с главой государства обсудили в том числе меры поддержки бойцов и их родных. Президент поддержал предложение ввести единый для всех регионов стандарт поддержки семей участников СВО, а также распространить меры на несовершеннолетних братьев, сестёр и на пасынков погибших героев.