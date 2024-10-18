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Разгромили натовскую технику ВСУ: успехи российской армии к утру 18 октября

Разгромили натовскую технику ВСУ: успехи российской армии к утру 18 октября

Взвод гаубиц «Гиацинт-Б» группировки войск «Запад» уничтожил РСЗО «Град», САУ Krab и гаубицу М77. Что известно об этом и других успехах российской армии к утру 18 октября? Уничтожили РСЗО, САУ и гаубицу НАТО В Минобороны РФ заявили, что взвод гаубиц «Гиацинт-Б» группировки войск «Запад» уничтожил украинские реактивную систему залпового огня «Град», самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и гаубицу М777 производства США.

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