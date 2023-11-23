Кларк нокаутировал Гилберта в напряженной борьбе в квалификации Чемпионата Великобритании 2023

Джейми Кларк обыграл Дэвида Гилберта, Мэттью Селт сразил Люй Хаотяня, Джейми Джонс одержал победу над Заком Сурети, а Энтони МакГилл нанес поражение Энтони Хэмилтону в четвертом раунде квалификации турнира UK Championship 2023, сообщает WST Джейми Кларк (фото: WST) Все новости и результаты Чемпионата Великобритании 2023 Чемпионат Великобритании 2023.
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