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Турпоток из России в Турцию сократился

Турпоток из России в Турцию сократился

Россияне стали меньше посещать Турцию по сравнению с прошлым годом. Показатель уменьшился на 18%, следует из полученной РИА Новости статистики министерства туризма Турции.

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Комментарии
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Ринат Бесфамильный
Я не понимаю. что находят туристы особенно из России, в Турции. обыкновенная враждебно настроенная страна, где в любое время могут наехать на россиян, а народ так и тянет, ищуь на свою жопу приключений, а потом жалуются
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