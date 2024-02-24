Россияне стали меньше посещать Турцию по сравнению с прошлым годом. Показатель уменьшился на 18%, следует из полученной РИА Новости статистики министерства туризма Турции.
Турпоток из России в Турцию сократился
Комментарии
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Ринат Бесфамильный
Я не понимаю. что находят туристы особенно из России, в Турции. обыкновенная враждебно настроенная страна, где в любое время могут наехать на россиян, а народ так и тянет, ищуь на свою жопу приключений, а потом жалуются
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