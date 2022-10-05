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Крупнейший в мире лизингодатель AerCap хочет $3,5 млрд за 116 конфискованных в России самолетов

Крупнейший в мире лизингодатель AerCap хочет $3,5 млрд за 116 конфискованных в России самолетов

AerCap, крупнейший в мире лизингодатель самолетов, подал иск против своего страховщика, требуя компенсации за потерю более 100 самолетов компании, конфискованных российскими властями, сообщает Коммерсантъ.

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