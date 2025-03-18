Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила о желании США вернуть деньги налогоплательщиков

Президенту США Дональду Трампу важно вернуть домой деньги налогоплательщиков. Так 18 марта бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль прокомментировала телефонный разговор российского и американского лидеров.
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