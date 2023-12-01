Синоптик Тишковец: магнитная буря в Москве продлится до 15:00

Сегодня Москву настигнет магнитная буря, которая продлится до 15:00. Метеочувствительным людям необходимо быть более осторожными, сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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