Эксперт Дандыкин назвал удар по складу ВСУ существенной помощью для ПВО РФ

Удар российских военных по складу Вооруженных сил Украины (ВСУ), в котором могли находиться американские ракеты ATACMS, в Днепропетровской области — это существенная помощь в отражении атак для сил противовоздушной обороны (ПВО) РФ.
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