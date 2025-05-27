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LentaMsk.RU

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Трампа заподозрили в желании оставить урегулирование конфликта на Украине

По словам источника в дипломатических кругах, американский лидер публично повторил заявление вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что США более чем готовы оставить […] The post Трампа заподозрили в желании оставить урегулирование конфликта на Украине first appeared on LentaMsk.

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