По словам источника в дипломатических кругах, американский лидер публично повторил заявление вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что США более чем готовы оставить […] The post Трампа заподозрили в желании оставить урегулирование конфликта на Украине first appeared on LentaMsk.
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