На его голосе выросло не одно поколение: в каких мультфильмах спел Анатолий Горохов

На 86-м году жизни скончался известный советский и российский поэт-песенник Анатолий Горохов. Он стал автором известной песни «Наша служба и опасна, и трудна» из сериала «Следствие ведут ЗнаТоКи», а также его голосом поет в «Бременских музыкантах» Осел.