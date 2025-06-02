Самое страшное, что прогноз погоды самый правдивый из всех прогнозов, которые делают люди. Представляем прогноз на 2 июня в Иванове

Самое страшное, что прогноз погоды самый правдивый из всех прогнозов, которые делают люди. Представляем прогноз на 2 июня в ИвановеСегодня, 2 июня, воздух наполнен прохладной свежестью, словно дыхание северного ветра приносит с собой лёгкое дуновение арктических просторов.