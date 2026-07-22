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Царьград

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ФСБ: жительница Луганска осуждена на 13 лет за шпионаж в пользу СБУ

ФСБ: жительница Луганска осуждена на 13 лет за шпионаж в пользу СБУ

Жительница Луганской области, передававшая СБУ сведения о научных и образовательных учреждениях ЛНР и Крыма, получила 13 лет колонии.

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