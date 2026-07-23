Парк «Дружба» в Ростове: реконструкция за 1,3 млрд рублей к 2027 году

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь обнародовал план реконструкции парка «Дружба». Глава региона представил эскизы обновлённого облика территории, расположенной по адресу: улица Капустина, дом 1/1.
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