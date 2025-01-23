Брат за братом: Петров летит в Мексику, «Холоп» — в Турцию

В российский прокат вышли сразу два фильма о непростых взаимоотношениях братьев. В «Василии» герой Александра Петрова отправляется в Мексику спасать своего близнеца, роль которого он также исполнил, а в корейском триллере «Нормальная семья» двум родственникам нужно решить тяжелую моральную дилемму.
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