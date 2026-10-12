Как решали вопрос с огромным количеством оружия на руках у населения после Второй мировой Любая война актуализирует для государства проблему неучтённого оружия на руках у населения, в первую очередь той территории, что оказалась непосредственно вовлечена в ход боевых действий.
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