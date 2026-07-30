Саудовская Аравия призвала США не бить по хуситам

Министр обороны Саудовской Аравии принц Халид бин Салман на встрече с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом призвал Вашингтон воздержаться от ударов по йеменским хуситам, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
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