Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 563 подписчика

Саудовская Аравия призвала США не бить по хуситам

Саудовская Аравия призвала США не бить по хуситам

Министр обороны Саудовской Аравии принц Халид бин Салман на встрече с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом призвал Вашингтон воздержаться от ударов по йеменским хуситам, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии