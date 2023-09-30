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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чемпионат Франции. «Ле-Ман» – «Ле-Портель», «Лимож» встретится с «Парижем» и другие матчи

В субботу, 30 сентября, продолжится новый сезон французской лиги LNB Pro А. В рамках регулярного чемпионата «Ле-Ман» примет «Ле-Портель», «Лимож» встретится с «Парижем».

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