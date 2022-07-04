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Минус два легионера в ЦСКА, Федотов может послужить на Новой Земле, Непомнящий выиграл турнир претендентов и другие новости утра

Минус два легионера в ЦСКА, Федотов может послужить на Новой Земле, Непомнящий выиграл турнир претендентов и другие новости утра

Доброе утро! Влетаем в понедельник вместе с дайджестом новостей за воскресенье ☀️ 1. Чидера Эджуке и Арнор Сигурдссон приостановили контракты с ЦСКА.

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