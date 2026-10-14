В Вологодской области директор учреждения культуры оштрафована за незаконное изменение условий контракта

В Кичменгско‑Городецком районе директор районного учреждения культуры привлечена к административной ответственности: в ходе прокурорской проверки выяснилось, что при реализации нацпроекта «Семья» она незаконно изменила срок исполнения контракта на капремонт сельского клуба.