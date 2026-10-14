В Вологодской области директор учреждения культуры оштрафована за незаконное изменение условий контракта

В Кичменгско‑Городецком районе директор районного учреждения культуры привлечена к административной ответственности: в ходе прокурорской проверки выяснилось, что при реализации нацпроекта «Семья» она незаконно изменила срок исполнения контракта на капремонт сельского клуба.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АУ АвтоВАЗ и HONGQI ...
- AB Джекпот американс...
- Эрмитаж потребова...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым