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В Вологодской области директор учреждения культуры оштрафована за незаконное изменение условий контракта

В Вологодской области директор учреждения культуры оштрафована за незаконное изменение условий контракта

В Кичменгско‑Городецком районе директор районного учреждения культуры привлечена к административной ответственности: в ходе прокурорской проверки выяснилось, что при реализации нацпроекта «Семья» она незаконно изменила срок исполнения контракта на капремонт сельского клуба.

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