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Мартинес о Роналду: «Играет так, словно ему на 20 лет меньше. Пример и для партнеров, и для соперников. Он всегда мотивирован сам по себе»

Сегодня сборная Португалии проведет товарищеский матч против Словении. «Криштиану в полном порядке. В этом сезоне у него много игрового времени, он играет очень важную роль в клубе.

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