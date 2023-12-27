Администратор двух Telegram-каналов приговорен к 14 годам за госизмену

Global Look Press/Pogiba Aleksandra/news.ru 27 декабря Феликс Елисеев из Липецкой области, являвшийся администратором двух Telegram-каналов, был приговорен Вторым Западным окружным военным судом в Москве к 14 годам за госизмену.
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