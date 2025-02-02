«Девять минут, и Лондона как не бывало». Британские эксперты посчитали ущерб от размещения «Орешника» в Белоруссии

Накануне бывший и будущий президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью иностранным журналистам заявил корреспонденту БиБиСи, что по крайней мере один ракетный комплекс средней дальности «Орешник» должен прибыть в братскую Белоруссию в самое ближайшее время.