«Девять минут, и Лондона как не бывало». Британские эксперты посчитали ущерб от размещения «Орешника» в Белоруссии

Накануне бывший и будущий президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью иностранным журналистам заявил корреспонденту БиБиСи, что по крайней мере один ракетный комплекс средней дальности «Орешник» должен прибыть в братскую Белоруссию в самое ближайшее время.
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