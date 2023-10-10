Илья Кива: В войне с Израилем Украина стала бы одной братской могилой

Все познается в сравнении. Глядя, как утюжат сегодня Сектор Газа, стирая квартал за кварталом, думаешь: Слава Богу, что Украина не имеет территориальных претензий, идеологических конфликтов и не ведет боевые действия с Израилем.
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