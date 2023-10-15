Второй борт с пассажирами, летящими в Читу, вынужденно сел в Хабаровске

Резервный борт авиакомпании «Якутия» совершил вынужденную посадку в аэропорту Хабаровска по пути в Читу, доставляя пассажиров, до этого вынужденно вернувшихся во Владивосток, сообщили в Telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.