На 29-м конкурсе красоты и талантов «Мисс Москва — 2024» корону по ошибке вручили не той финалистке. К моменту, когда организаторы разобрались в путанице, обладательница приза успела сбежать с церемонии, рассказала журналист Алена Мартынова в своем Telegram-канале.
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