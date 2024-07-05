На 29-м конкурсе красоты и талантов «Мисс Москва — 2024» корону по ошибке вручили не той финалистке. К моменту, когда организаторы разобрались в путанице, обладательница приза успела сбежать с церемонии, рассказала журналист Алена Мартынова в своем Telegram-канале.