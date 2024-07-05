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Победительницей конкурса красоты «Мисс Москва — 2024» стала Лилиана Булатова

Победительницей конкурса красоты «Мисс Москва — 2024» стала Лилиана Булатова

На 29-м конкурсе красоты и талантов «Мисс Москва — 2024» корону по ошибке вручили не той финалистке. К моменту, когда организаторы разобрались в путанице, обладательница приза успела сбежать с церемонии, рассказала журналист Алена Мартынова в своем Telegram-канале.

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