Крымские десантники-штурмовики оттачивают навыки на полигоне в Курской области

Крымские десантники-штурмовики оттачивают навыки на полигоне в Курской областиВ тыловом районе зоны КТО в Курской области десантники гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии тренируются на полигоне.
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