Советник Пушилина Гагин: в армии Украины возник серьезный кадровый дефицит

В Вооруженных силах Украины возникла серьезная нехватка кадрового состава. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделал Ян Гагин, советник руководителя Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.
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