Как сын телеведущего Владимира Соловьева «защищает» Родину в Лондоне

Если спросить простого россиянина о том, кто у нас самый главный патриот на ТВ, то скорее всего большинство назовет имя Владимира Соловьева — ведущего одного из самых популярных политических ток-шоу в России.
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