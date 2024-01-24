Новосибирск находится в ожидании 156 троллейбусов

27 троллейбусов должны были прибыть в город еще в прошлом году. Кроме того, в 2024 году Новосибирск должен получить 49 троллейбусов, приобретаемых на условиях финансовой аренды в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и 80 – на условиях лизинга.